Происшествия

Жилой дом горел в пушкиногорской деревне Горелик

Возгорание в жилом доме площадью 70 квадратных метров произошло в деревне Горелик Пушкиногорского района 5 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило вечером. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали 7 специалистов и 2 единицы техники.

Также в субботу поступали сообщения о возгорании бесхозных строений в деревне Новгородка Пушкиногорского района и в деревне Осье Дновского муниципального округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В 20:32 поступило сообщение о возгорании пластикового мусорного контейнера на улице Железнодорожной в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 4 специалиста МЧС России и 1 единица техники.

Ночью в тот же день пожарные ликвидировали возгорание бани площадью 20 квадратных метров на улице Береговой в Порхове. Предположительной причиной стала неисправность печного оборудования. На месте работали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Днем огнеборцы ликвидировали возгорание двух бесхозных строений и одной хозяйственной постройки в деревне Насва Новосокольнического района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, спасли четыре жилых дома. В ночь на понедельник в той же деревне произошло возгорание бесхозной хозяйственной постройки Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, спасен садовый дом.

Вечером пожарные ликвидировали возгорание четырех неэксплуатируемых строения в деревне Гостилово Невельского муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Общими силами областных пожарных и огнеборцев МЧС России в составе 8 специалистов и трех единиц техники пожар ликвидировали.

Позже огнеборцы ликвидировали возгорание пяти бесхозных строений и гаража в деревне Переслегино Великолукского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 11 специалистов МЧС России и 3 единицы техники, спасли пять хозяйственных построек.

В 21:32 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Криплянка Великолукского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 7 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.