Происшествия

11 случаев пала травы зафиксировали за сутки в Псковской области

11 ландшафтных пожаров произошло на территории Псковской области 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Четыре ландшафтных пожара зафиксировали в Псковском районе. В Дедовичах, Красногородске, Кунье, Невеле, Острове, Палкино и Себеже по одному.

Общая площадь возгорания составила 9,88 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.