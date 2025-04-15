Происшествия

Шесть случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за сутки

Шесть ландшафтных пожаров зарегистрировали на территории Псковской области 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

По одному случаю пала травы зафиксировали в Великолукском районе, в Кунье, Палкино и Усвятах. В Невеле произошло два ландшафтных пожара. Общая площадь возгорания составила 7,1 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.