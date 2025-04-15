Происшествия

Порхович отправится в колонию на 11 лет за создание нарколаборатории в своем доме

Житель Порховского района осужден за создание в своем доме лаборатории для изготовления наркотиков, где вырастил не менее 898 растений конопли, а также хранил с целью последующего сбыта наркотические средства общей массой более 30 кг, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Порховский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 231 и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет.

Стороной защиты приговор был обжалован, однако апелляционным определением Псковского областного суда приговор Порховского районного суда оставлен без изменения.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строго режима.