Происшествия

Кинодеревня сгорела в Новоржевском районе

Кинодеревня сгорела в Новоржевском районе, сообщила глава района Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«К большому сожалению, сгорела кинодеревня "Лосковское", которой новоржевцы так гордились. Вот к чему может привести бесконтрольный пал травы, халатность и безответственность людей. Уважаемые земляки, помните, что небрежно брошенная спичка может привести к непоправимой беде», - написала она.

Напомним, кинодеревней за последние годы воспользовались создатели фильмов «Казачок», «Холоп», «Гоголь», «Батальон».