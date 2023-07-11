Культура

Фотофакт: Декорации для сериала «Казачок» строят в новоржевской кинодеревне

Подготовка к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» продолжается в кинодеревне в Новоржевском районе, сейчас там строят декорации.

Фото здесь и далее: Анна Тарасова / «Земля новоржевская»

Ранее сообщалось, что строительство декораций к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» начала ООО «Студия Свердловск». Съемки будут идти до 30 сентября.

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Напомним, кинодеревней за последние годы воспользовались создатели «Холопа», «Гоголя», «Батальона».

Ранее сообщалось, что кинодеревню затопило во время паводка.