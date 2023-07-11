Фотофакт: Декорации для сериала «Казачок» строят в новоржевской кинодеревне

Подготовка к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» продолжается в кинодеревне в Новоржевском районе, сейчас там строят декорации.
Фото здесь и далее: Анна Тарасова / «Земля новоржевская»
Ранее сообщалось, что строительство декораций к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» начала ООО «Студия Свердловск». Съемки будут идти до 30 сентября.
Напомним, кинодеревней за последние годы воспользовались создатели «Холопа», «Гоголя», «Батальона».
Ранее сообщалось, что кинодеревню затопило во время паводка.