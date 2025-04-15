Происшествия

Жителя Порхова приговорили к исправительным работам за покупку наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Порховского района. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Суд установил, что в декабре 2024 года молодой человек незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона, в значительном размере (0,8 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожных путях железнодорожного перегона станций Любятово - Запсковье. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.