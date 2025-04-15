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В Пскове мужчину приговорили к исправительным работам за обжиг оплетки проводов на Вечном огне

Псковский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, которого признали виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что мужчина, находясь в сквере Павших борцов на улице Кузнецкой в городе Пскове, на Вечном огне обжег оплетки проводов медного и серебряного цветов с целью их последующей продажи. Таким образом, совершил осквернение символов воинской славы России публично.

Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном.

Приговором Псковского областного суда мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.