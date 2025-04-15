Происшествия

Два возгорания бесхозных строений зафиксированы в Псковской области на выходных

Из-за неосторожного обращения с огнем в Псковской области на выходных произошли два возгорания в бесхозных строениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

26 апреля в 02:54 в Новоржеве на улице Некрасова произошло возгорание бесхозного строения. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В ликвидации пожара принимали участие 5 специалистов и 2 единицы техники.

На следующий день, 27 апреля, в 02:09 произошло аналогичное событие в деревне Стремутка Псковского района. Возможной причиной возгорания стала неосторожность с огнем. Для тушения привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники.