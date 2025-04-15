Возгорание тумбочки стало причиной эвакуации 10 человек в Острове

При возгорании в комнате двухэтажного многоквартирного дома в Острове 27 апреля огнеборцами эвакуировано 10 человек, 1 человек спасен, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
В 16:19 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в комнате двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице 25 Октября в Острове. В комнате сгорела тумбочка, закопчен потолок по всей площади. Возможной причиной стало тепловое воздействие печи на предмет мебели.
Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.