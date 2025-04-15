Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области на пять миллионов рублей

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Пскова, Великих Лук, Опочецкого и Стругокрасненского муниципальных образований не досчитались в общей сложности свыше пяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранителями. И, в частности, под предлогом необходимости перевода денежных средств собеседников на «безопасные счета» завладели их сбережениями. Другие аферисты, взломав аккаунты отдельных пользователей, под видом знакомых просили у граждан одолжить им денег.

В результате потерпевшие лишились в общей сложности более пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.