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Глава Новосокольнического района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Новосокольнического района Виталия Соловьева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Расследованием установлено, что в декабре 2023 года глава района подписал акты о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома, несмотря на незавершённость строительства и наличие дефектов. Затем он купил 37 непригодных для проживания квартир и оплатил их за счёт бюджетных средств, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Сумма сделки превысила 67 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, действия глава совершил «из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием приукрасить действительное положение дел в части эффективной реализации на территории муниципального района областной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и освоения выделенных Фондом развития территорий и регионом денежных средств, а также избежать возврата из бюджета района выделенной финансовой поддержки, заведомо зная, что возведение строящегося в этих целях многоквартирного дома в городе Новосокольники не завершено, несмотря на отсутствие заключения о соответствии дома требованиям законодательства, проектной документации, условиям муниципальных контрактов, игнорируя наличие дефектов, допущенных при строительстве».

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.