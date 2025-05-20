Происшествия

Содержавшую около 50 кошек в квартире псковичку поместили в медучреждение

Содержавшая около 50 кошек в квартире женщина помещена в медицинское учреждение в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Сотрудники управления МВД России по городу Пскову провели осмотр жилого помещения, в котором содержалось порядка 50 кошек. Животные переданы зоозащитникам.

В настоящее время женщина, содержавшая животных, помещена в специализированное медицинское учреждение. Собранные полицейскими материалы по статье 6.4. КоАП РФ переданы в комитет по ветеринарии Псковской области.

Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове.