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Содержавшую около 50 кошек в квартире псковичку поместили в медучреждение

21.05.2025 11:17|ПсковКомментариев: 0

Содержавшая около 50 кошек в квартире женщина помещена в медицинское учреждение в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Скриншоты видео из группы «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»

Сотрудники управления МВД России по городу Пскову провели осмотр жилого помещения, в котором содержалось порядка 50 кошек. Животные переданы зоозащитникам.

В настоящее время женщина, содержавшая животных, помещена в специализированное медицинское учреждение. Собранные полицейскими материалы по статье 6.4. КоАП РФ переданы в комитет по ветеринарии Псковской области.

Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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