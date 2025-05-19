Общество

Псковские зоозащитники ликвидировали «котопритон»

В ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщают волонтёры в соцсети «ВКонтакте».

Скриншоты видео из группы «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»

Часть животных отправились на передержку к волонтёру Юлии Риттер, других забрала псковичка Василиса Иванова, которая организовала «спасательную операцию».

Фото из группы

«Очень нужен хороший корм. Несколько котов доведены до дикого истощения. Весят не больше 500 граммов. Возможно, кто-то ещё остался, хотя просмотрен каждый сантиметр этой помойки. Но коты способны хорошо маскироваться, - рассказала руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова, которая принимала участие в изъятии животных. - В некоторых помещениях не было света. Искать черную кошку в темноте... Надо прислушиваться к звукам за дверью и смотреть на окна. Сейчас надежда на соседей - пожалуйста, слушайте, что происходит за дверями».

Прибыли на передержку к Юлии Риттер. Фото волонтёра

Напомним, в помещение долгое время не удавалось попасть - хозяйка не открывала дверь ни волонтёрам, ни полиции. Активисты пытались добиться вмешательства правоохранительных органов и помощи животным, однако ситуация оставалась без изменений на протяжении почти двух месяцев.

В квартиру на Энтузиастов кошки переехали из коттеджа в деревне Родина Псковского района, которые оказался непригоден для проживания после пребывания там животных. Подробности произошедшего Василиса Иванова рассказывала в эфире программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 10 апреля.

В марте 2023 года журналисты Псковской Ленты Новостей побывали в трёхкомнатной квартире на Сиреневом бульваре, которая долгое время сдавалась в аренду. После того, как наниматель покинула жильё, собственникам пришлось делать дорогостоящий ремонт, чтобы ликвидировать следы кошачьей жизнедеятельности. При этом самих животных в квартире не было обнаружено.