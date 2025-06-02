Происшествия

Вынесен приговор четырем участникам нападения на псковских десантников в 2000 году

Вынесен приговор четырем участникам нападения на псковских десантников в 2000 году, сообщили в СК России.

Фото: СК РФ

Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора четвертым жителям Республики Татарстан Ильгаму Гумерову, Ильгизу Мухаметгалиеву, Хайдару Раззакову и Мухамедвали Шайхутдинову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 (участие в банде), статьей 279 (вооруженный мятеж) и статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Приговором Южного окружного военного суда Гумерову, Мухаметгалиеву, Раззакову и Шайхутдинову назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 13 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Во исполнение принципа неотвратимости наказания следователи совместно с оперативными службами продолжают установление иных лиц, причастных к этим преступлениям, которые скрылись от правоохранительных органов.