Происшествия

Обыск проводят в квартире зампредседателя партии «Яблока» Льва Шлосберга*

Обыски проходят в квартире политика, зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* в Пскове, сообщили в Telegram-канале RT.

Обыск, по мнению RT, связан с уголовным делом по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

«В 2024-м зампредседателя партии «Яблоко» дважды привлекали к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, теперь наступает уголовная ответственность», - отмечает издание.

Напомним, также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Лев Шлосберг* не признает себя виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах.

* Минюстом РФ признан иностранным агентом.