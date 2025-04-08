Происшествия

В псковском суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга*

Рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* началось в судебном участке №38 города Пскова 10 апреля после переноса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Смотрите также Уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* направлено в суд

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* не признает себя виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах. Соответствующее заявление он сделал, комментируя перевод из статуса подозреваемого в статус обвиняемого.

Дело начали рассматривать 28 марта. Лев Шлосберг* ходатайствовал о вхождении в дело нового адвоката — Виталия Исакова. В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство и отложить судебное заседание с целью ознакомления стороны защиты с материалами дела.

Смотрите также Рассмотрение уголовного дела в отношении Льва Шлосберга* отложили до 10 апреля

* Лев Шлосберг признан иноагентом по версии Минюста РФ