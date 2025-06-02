Происшествия

Уехавший на заработки в Псков житель Ленобласти был найден похороненным

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти жителя Выборгского района Ленобласти на территории чужого частного дома. Его семья считала, что мужчина на заработках в Пскове, когда он был уже мертв.

Фото: 47news.ru предоставила семья погибшего

Тем временем в интернете появились объявления о продаже его вещей и недвижимости, как оказалось, их новый собственник – жена работодателя.

Как сообщили 10 июня в СК России, в Ленобласти проводится проверка по информации об обстоятельствах смерти мужчины, тело которого в истощенном состоянии нашли в Выборге на территории частного домовладения. Перед смертью он продал свою квартиру, земельные участки и дом своему работодателю. Представить доклад по ситуации поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области по данному факту проводится доследственная проверка по статье "Убийство"», - говорится в сообщении СК.

Тело 48-летнего жителя поселка Подберезье было найдено 26 августа в бытовке у частного дома в Выборге. Он был практически без зубов, весом 52 килограмма и в подгузнике.

Домовладение принадлежит семье его работодателя, с которым погибший, как он сообщал семье, уезжал работать в Псков. Супруга и дочь мужчины были уверены, что мужчина все еще в другом регионе, но когда он перестал выходить на связь, обратились в полицию. Тогда же выяснилось, что мужчина уже мертв и похоронен, о чем не известили его близких, пишет 47news.

В тоже время оказалось, что незадолго до смерти он подписал договоры купли-продажи с супругой своего работодателя: общая сумма сделок – 18,5 миллиона рублей, которые якобы передали наличными. Семья подозревает, что мужчина стал жертвой мошенников. Уголовное дело не возбуждалось.

Подробнее о деле можно узнать здесь.