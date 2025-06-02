Происшествия

Дома и участки затопило в деревне Хотицы Псковского района

Дома и участки затопило в деревне Хотицы Псковского района 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Фотографии: Ольга Седоткина

Утром 19 июня резко пошла вода с очень сильным напором на участки домов 7 и 9 на улице Снятногорской. Местная жительница рассказала, что такое с их участком происходит впервые.

«Наш дом топит ещё и изнутри. В цокольном этаже вода. Ее много. Вода идет с напором через трубы под дорогой Псков - Писковичи», - сообщила женщина.

По словам местных жителей, улица теперь напоминает озеро.

Псковичи обратились в МЧС и Единую дежурно-диспетчерскую службу, написали обращение в правительство Псковской области, но проблему пока решить не удалось.

Напомним, что в предыдущие дни в Пскове происходили подтопления в разных районах города из-за сильных осадков.

Смотрите также Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО

Смотрите также Видеофакт: Псковичи на сапах покоряют затопленную Балтийскую улицу

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» осуществляет комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений.