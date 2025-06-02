Дома и участки затопило в деревне Хотицы Псковского района 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.
Фотографии: Ольга Седоткина
Утром 19 июня резко пошла вода с очень сильным напором на участки домов 7 и 9 на улице Снятногорской. Местная жительница рассказала, что такое с их участком происходит впервые.
«Наш дом топит ещё и изнутри. В цокольном этаже вода. Ее много. Вода идет с напором через трубы под дорогой Псков - Писковичи», - сообщила женщина.
По словам местных жителей, улица теперь напоминает озеро.
Псковичи обратились в МЧС и Единую дежурно-диспетчерскую службу, написали обращение в правительство Псковской области, но проблему пока решить не удалось.
Напомним, что в предыдущие дни в Пскове происходили подтопления в разных районах города из-за сильных осадков.
Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» осуществляет комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений.