Происшествия

Два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области за сутки

За 23 июня два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Михали Псковского района идентифицирован артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Другой снаряд калибра 76 мм был найден группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Новотроицкое Куньинского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).