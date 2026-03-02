В Ломаном переулке в Пскове сгорела баня

Возгорание в бане произошло в Ломаном переулке в Пскове 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2:52. Баня выгорела изнутри по всей площади. Сгорели две хозяйственные постройки (бывший хлев и сарай). В жилом доме оплавлена сайдинговая обшивка стены. На соседнем участке в гараже огонь повредил стену.

Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи в бане. К ликвидации привлекались девять специалистов МЧС России и три единицы техники.