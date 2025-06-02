Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области получила условный срок за 12 преступлений

Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области получила условный срок за присвоение вверенного ей имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Псковский городской суд постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, обвинявшейся в совершении 12 преступлений, предусмотренных часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).
Установлено, что начиная с сентября 2023 года по май 2024 года женщина неоднократно присваивала денежные средства управления в различных суммах – от 30 000 до 150 000 рублей, оформляя фиктивные электронные заявки. Общая сумма ущерба, которую подсудимая впоследствии возместила в полном объеме, составила 646 400 рублей.
Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и дополнительным наказанием в виде 3 лет лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в федеральных государственных органах власти, государственных органах власти субъекта РФ, органах местного самоуправления.