Происшествия

Льва Шлосберга* оставили под домашним арестом

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* оставили под домашним арестом, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Псковский областной суд оставил без изменения постановление Псковского городского суда об избрании в отношении Льва Шлосберга* меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений.

Ранее Льву Шлосбергу* предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Напомним, меру пресечения в виде домашнего ареста избрали Льву Шлосбергу* в Псковском городском суде 11 июня.

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* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.