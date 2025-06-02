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Льва Шлосберга* отправили под домашний арест

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в Псковском городском суде 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Политика отправили под домашний арест сроком на 2 месяца, до 8 августа. Запретили свободу перемещения, использование средств связи, интернета, почты и телеграфа. Освобожден из под стражи в зала суда.

Напомним, судья Псковского городского суда Инна Тимофеева провела заседание в закрытом режиме. Она попросила удалиться из зала журналистов и зрителей.

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Лев Шлосберг* был арестован и помещен в изолятор временного содержания вчера после обысков и допроса.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

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Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии». Также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Судебное заседание проходило в закрытом формате. О мере пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовало обвинение.

Журналистов и близких политика пустили в зал только на оглашение приговора.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами