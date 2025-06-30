Происшествия

Массовые отравления выявлены в двух псковских соцучреждениях

Массовые отравления произошли в социальном городке и госпитале ветеранов войн в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: Социальный городок / «ВКонтакте»

Прокуратура Псковского района провела проверка по факту массового отравления граждан, проживающих социальном городке, а также пациентов Псковского госпиталя ветеранов войн. Установлено, что 42 гражданина из указанных учреждений доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу.

В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов из Роспотребнадзора установлены нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и санитарных требований.

В связи с этим прокурор Псковского района вынес постановление о направлении в орган предварительного расследования материалов прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По требованию прокуратуры 2 июля возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Действиям поставщика продуктов, который доставлял готовые блюда в закрытых контейнерах на специальном транспорте, будет дана оценка в рамках расследования уголовного дела.