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Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в соцучреждении Пскова

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в социальном учреждении Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по Псковской области расследуют уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ, возбужденное по материалам прокуратуры Псковского района по факту массового отравления продуктами питания в социальных учреждениях.

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На данный момент установлено, что инцидент произошел в период с 5 по 11 июня. Приготовленные блюда доставлялись в закрытых контейнерах на специальном транспорте, однако это не позволило избежать отравления потребителей. В ходе проведенного эпидемиологического расследования установлены массовые нарушения санитарных норм, допущенные в месте приготовления пищи.

Следователи устанавливается точное количество пострадавших лиц, а также все обстоятельства случившегося.

Напомним, по информации о случаях острой кишечной инфекции (ОКИ) в одном из социальных учреждений города Пскова управление Роспотребнадзора по Псковской области оперативно провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Деятельности оператора питания данного соцучреждения временно приостановили.

По неофициальной информации, пострадали десятки человек. Происшествие имело место в учреждении, расположенном в микрорайоне Борисовичи города Пскова.