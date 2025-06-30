Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в соцучреждении Пскова

Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в социальном учреждении Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
В УМВД России по Псковской области расследуют уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ, возбужденное по материалам прокуратуры Псковского района по факту массового отравления продуктами питания в социальных учреждениях.
На данный момент установлено, что инцидент произошел в период с 5 по 11 июня. Приготовленные блюда доставлялись в закрытых контейнерах на специальном транспорте, однако это не позволило избежать отравления потребителей. В ходе проведенного эпидемиологического расследования установлены массовые нарушения санитарных норм, допущенные в месте приготовления пищи.
Следователи устанавливается точное количество пострадавших лиц, а также все обстоятельства случившегося.
Напомним, по информации о случаях острой кишечной инфекции (ОКИ) в одном из социальных учреждений города Пскова управление Роспотребнадзора по Псковской области оперативно провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Деятельности оператора питания данного соцучреждения временно приостановили.
По неофициальной информации, пострадали десятки человек. Происшествие имело место в учреждении, расположенном в микрорайоне Борисовичи города Пскова.