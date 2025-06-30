Происшествия

Суд оставил в силе решение взыскать с Шлосберга* и псковских активистов ущерб за работу МВД на митинге

Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда о взыскании с заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* и предпринимателей Аркадия Маркова и Алексея Дорожкина в солидарном порядке в пользу УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову и ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области» возмещения материального ущерба, причиненного в результате проведения несогласованного публичного мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Данное мероприятие было организовано ответчиками в январе 2021 года. Для обеспечения общественной безопасности при его проведении был привлечен дополнительный личный состав УМВД России по городу Пскову и Псковской области. Сотрудникам ведомства были выплачены денежные компенсации за выполнение служебных обязанностей в выходной день, возмещение которых и прочие расходы явились предметом судебного разбирательства.

Напомним, в Пскове 23 января 2021 года состоялся несанкционированный митинг и шествие по центру города в поддержку политика Алексея Навального**.

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* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

**внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов