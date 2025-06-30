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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на медиков в Пскове

08.07.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на медиков в Пскове, сообщили в ведомстве. 

В СМИ сообщается, что в Пскове участник ДТП, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на прибывшую на место происшествия бригаду скорой помощи. Фельдшер и медбрат получили травмы.

По данному факту следственные органы СК России по Псковской области проводят проверку по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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