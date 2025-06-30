Происшествия

Пьяный водитель избил фельдшера и медбрата псковской скорой помощи

Фельдшер и медицинский брат получили травмы головы из-за нападения пьяного участника дорожно-транспортного происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

2 июля в 21.35 в диспетчерскую Псковской станции скорой медицинской помощи поступил вызов на ДТП — столкновение двух автомобилей. На место ДТП направилась бригада скорой помощи.

Во время оказания медицинской помощи один из участников ДТП, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельдшера и мед брата, нанес им травмы головы.

Сотрудникам скорой оказали медицинскую помощь в Псковской областной клинической больнице и установили диагноз — поверхностная травма головы. Заявление и материалы дела передали в полицию.

«Министерство здравоохранения Псковской области осуждает любое насилие, в том числе нападение на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Не совершайте ложных вызовов, пропускайте автомобили скорой помощи со спец сигналом, помогайте врачам и фельдшерам — благодаря простым действия вы можете помочь спасти чью-то жизнь», - сообщили в министерстве.