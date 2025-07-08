Происшествия

Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО

УФСБ России по Псковской области распространило видео задержания начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Напомним, что начальника отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову обвиняется в получении взятки с вымогательством. По версии следствия, в период с 1 сентября 2024 года по 11 июля 2025 года сотрудник полиции, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности, получил от последнего взятку в размере более 100 тысяч рублей.