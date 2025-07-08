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Директора цветочного магазина в Великих Луках лишили свободы за вымогательство

Директора цветочного магазина в городе Великие Луки лишили свободы за вымогательство в крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 163 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что 27 марта 2024 года обвиняемый, являющийся хозяином цветочного павильона в городе Великие Луки, желая избежать наложения штрафа за несанкционированное подключение электроприборов в торговом павильоне до прибора учета потребляемой электроэнергии, дал взятку в размере 200 тысяч рублей главному специалисту сетевой организации, действовавшему в рамках оперативного мероприятия, за уничтожение акта выявленных нарушений.

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Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.