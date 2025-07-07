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Моя работа — не только источник дохода, но и способ внести вклад в благоустройство родного города. Я активно участвую в жизни Великих Лук: мои павильоны украшают разные микрорайоны, я поддерживаю детские дома, выступаю спонсором городских мероприятий. Все мои действия всегда были направлены на пользу городу и его жителям. Однако, к сожалению, 27 марта 2024 года я совершил серьезную ошибку, о которой искренне сожалею.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
В тот день, опасаясь возможного штрафа за нарушения, касающиеся моего цветочного павильона, я передал денежные средства в размере 200 000 рублей специалисту сетевой организации.
Я не до конца понимал, к чему ведут мои действия. Действовал на эмоциях, испугавшись возможных последствий. В тот момент мне казалось, что это единственный выход. Но впоследствии я осознал: таким поступком я нарушил закон. Незнание и страх не оправдывают совершенное. Я искренне раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у всех, кого мог подвести своим поступком.
Моя цель не была наживой — я лишь хотел избежать проблем, не имея злого умысла. Однако я понимаю, что любое нарушение закона подрывает доверие к обществу и власти. Я каюсь. Я признаю свою вину и готов нести установленную законом ответственность.
Призываю всех граждан, особенно предпринимателей: никогда не идти по пути страха и спонтанных решений. Всегда думайте о последствиях, следуйте букве закона, и ищите решения только в рамках правового поля.
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Интерактив: Взяточничество. Чистосердечное
Моя работа — не только источник дохода, но и способ внести вклад в благоустройство родного города. Я активно участвую в жизни Великих Лук: мои павильоны украшают разные микрорайоны, я поддерживаю детские дома, выступаю спонсором городских мероприятий. Все мои действия всегда были направлены на пользу городу и его жителям. Однако, к сожалению, 27 марта 2024 года я совершил серьезную ошибку, о которой искренне сожалею.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
В тот день, опасаясь возможного штрафа за нарушения, касающиеся моего цветочного павильона, я передал денежные средства в размере 200 000 рублей специалисту сетевой организации.
Я не до конца понимал, к чему ведут мои действия. Действовал на эмоциях, испугавшись возможных последствий. В тот момент мне казалось, что это единственный выход. Но впоследствии я осознал: таким поступком я нарушил закон. Незнание и страх не оправдывают совершенное. Я искренне раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у всех, кого мог подвести своим поступком.
Моя цель не была наживой — я лишь хотел избежать проблем, не имея злого умысла. Однако я понимаю, что любое нарушение закона подрывает доверие к обществу и власти. Я каюсь. Я признаю свою вину и готов нести установленную законом ответственность.
Призываю всех граждан, особенно предпринимателей: никогда не идти по пути страха и спонтанных решений. Всегда думайте о последствиях, следуйте букве закона, и ищите решения только в рамках правового поля.
Гражданин А.