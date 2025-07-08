Происшествия

Следственные органы начали проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре на улице Черняховского в Пскове

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице Черняховского 5 в Пскове. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

По полученной следствием информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



На территории Псковской области регулярно происходят случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.



Напомним, что пожар произошёл в ночь с 18 на 19 июля.