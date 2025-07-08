Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в квартире на улице Черняховского в Пскове

Пожар произошёл в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице Черняховского в Пскове в ночь с 18 на 19 июля. При ликвидации возгорания был обнаружен погибшим 41-летний мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:30. Пожарные МЧС России эвакуировали из здания 15 человек.

Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Для ликвидации привлеклись 11 специалистов и четыре единицы техники.