Происшествия

Мужчина пострадал при возгорании автомобиля в псковском СНТ «Великорецкое - 1»

Возгорание хозяйственной постройки с автомобилем ВАЗ-21099 1998 года выпуска внутри произошло в СНТ «Великорецкое - 1» Псковского района 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22:11. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили 71-летнего пострадавшего. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительная причина – аварийный режим работы электросети гаража. К ликвидации привлекались 10 специалистов МЧС России и три единицы техники.