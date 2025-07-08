Происшествия

Человека госпитализировали в результате взрыва газа в квартире в Великих Луках

Человека госпитализировали в результате взрыва газа в квартире на улице Юбилейной, 3 в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Предварительная версия случившегося – утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.

Пострадало 4 человека, 1 госпитализирован. На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба.

Смотрите также В результате взрыва в квартире в Великих Луках есть пострадавшие

Пожар локализован.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Великих Луках произошел взрыв бытового газа на втором этаже жилого дома.