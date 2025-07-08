Происшествия

В результате взрыва в квартире в Великих Луках есть пострадавшие

Пострадавшим при взрыве газа в Великих Луках на улице Юбилейная, 3 оказывают помощь, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Великолукская телерадиокомпания

«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Администрация города оказывает всестороннее содействие силовым и экстренным службам. При необходимости будут организованы пункты временного размещения и обеспечено горячее питание. Также оказывается вся необходимая методическая помощь пострадавшим», - отметили в администрации.

Напомним, сегодня, 21 июля в Великих Луках произошел взрыв бытового газа на втором этаже жилого дома.