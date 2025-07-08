Происшествия

Мужчину с татуировкой на правой руке продолжают искать в Пскове

Сотрудники уголовного розыска продолжают искать без вести пропавшего 2 сентября 2023 года мужчину 1975 года рождения с татуировкой на правой руке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавший - Дмитрий Абрамов. Проживал в доме в переулке Путейца города Пскова. Мужчине на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, лицо овальной формы.

На момент пропажи он был одет в черную куртку, синие джинсы и ботинки темного цвета.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.