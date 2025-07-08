Происшествия

В Невельском муниципальном округе был ликвидирован «плавучий» остров

«Плавучий» остров ликвидировали в Невельском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Специалисты Главного управления МЧС России совместно с поисково-спасательным отрядом города Великие Луки и представителями Администрации Невельского муниципального округа осуществили мероприятие по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением города Невель водами реки Еменка из-за возможной угрозы застревании плавучего острова между мостовыми опорами.

Напомним, что 3 июля в Невельском муниципальном округе на реке Еменка произошло образование «плавучего» острова, что создавало угрозу затора на реке и повышению уровня воды.

На данный момент «плавучий» остров ликвидирован, земля и растительность острова извлечена на берег и утрамбована. Всего для ликвидации «плавучего» острова было задействовано от РСЧС: 11 человек, 5 единиц техники и 1 плавсредство, в том числе от МЧС России: 5 человек и 2 единицы техники. Также специалистами Главного управления МЧС России по Псковской области применялись беспилотные авиационные системы.