Общество

Режим повышенной готовности ввели в Невельском округе из-за «плавучего» острова

Режим повышенной готовности ввели в Невельском муниципальном округе из-за «плавучего» острова на реке Еменка, следует из постановления администрации округа, опубликованного на официальном сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Изображение: «Шедеврум»

Данная мера введена с целью недопущения чрезвычайной ситуации, связанной с риском образования затора, способствующего поднятию уровня волы в реке Еменка и подтоплению прилегающих территорий.

Режим повышенной готовности введен с 16:00 3 июля до особого распоряжения на территории Невельского муниципального округа.