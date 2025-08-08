Происшествия

Тело погибшего от винта моторной лодки мужчины обнаружили в Гдовском районе

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в акватории залива Лахта Гдовского района тела 45-летнего мужчины с признаками утопления сегодня, 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области

Двое мужчин на моторной лодке отдыхали на водоеме.Первый мужчина прыгнул в воду для купания и оказался в зоне действия гребного винта работающего двигателя лодки. Второй мужчина попытался его спасти, однако получил травмы от того же винта и не смог спасти товарища.

Тело погибшего мужчины было обнаружено в акватории реки с признаками утопления и доставлено на берег. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.