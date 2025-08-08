Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже материальных ценностей

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже материальных ценностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

9 августа около 14:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из гипермаркета улица Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога».

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1960 года рождения, которая похитила из торгового зала материальные ценности. Проводится проверка.