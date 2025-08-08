Происшествия

Десять хозяйственных построек горели в Пскове

Несколько хозяйственных построек горели на улице 1-я Поселочная в Пскове 17 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В 17:05 поступило сообщение о возгорании. Из 12 хозяйственных построек под общей кровлей выгорели изнутри по всей площади шесть строений, в четырех хозяйственных постройках огнем повреждена внутренняя стена и кровля. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали шасть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В этот же день в 01:03 поступила информация о возгорании жилого дома в Порхове на улице Победы. Кровля и дом выгорели по всей площади. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. К ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Пожар в деревне Кошелевицы. Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

А в 18:25 на улице Набережная в деревне Кошелевицы Плюсского муниципального округа сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной стала неисправность трубы дымохода печи. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Пожар на улице Декабристов в Великих Луках

Помимо этого, в 01:19 стало известно о возгорании хозяйственной постройки на улице Декабристов в Великих Луках. Возможной причиной стал аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.