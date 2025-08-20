Происшествия

73 человека погибли в России за год из-за взрывов бытового газа

В результате взрывов бытового газа в России погибло 73 человека в период с июля 2024 года по июль 2025 года. 187 человек пострадали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба группы компаний «Городской центр экспертиз».

37% взрывов бытового газа произошли из-за несоблюдения технологии установки и подключения газового оборудования. В результате нарушения техники безопасности при эксплуатации газового оборудования произошли 29% взрывов. Износ и повреждение газовых труб и соединений являются причиной взрыва газа в 17% случаев. Брак и низкое качество материала также выступают причиной несчастных случаев в 17%.

К сожалению, Псковская область также повлияла на эту статистику. Напомним, что 21 июля в многоквартирном доме в Великих Луках произошла утечка бытового газа, что привело к возгоранию. В результате инцидента пострадали несколько человек, один был госпитализирован в областную больницу в тяжёлом состоянии.