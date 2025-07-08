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Трагическая утечка: Что известно о взрыве газа в Великих Луках, и как избежать беды

21 июля в многоквартирном доме в Великих Луках произошла утечка бытового газа, что привело к возгоранию. В результате инцидента пострадали несколько человек, один был госпитализирован в областную больницу в тяжёлом состоянии, в котором остаётся до сих пор. Подобные происшествия заставляют каждого задуматься о правилах безопасности, соблюдение которых может предотвратить новые трагедии.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей восстановила хронологию событий злополучного понедельника, который ещё долго будут помнить жильцы великолукской пятиэтажки, вспомнила аналогичные случаи из прошлого и поговорила с экспертом на тему пожарной безопасности в быту.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Что произошло

Информация о происшествии появилась в районе 11 утра. В жилом доме на площади Юбилейной, 3 произошел взрыв бытового газа на втором этаже, в результате есть пострадавшие — такими были предварительные данные администрации Великих Лук. Уточнялось, что выбиты окна в нескольких квартирах.

«В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Администрация города оказывает всестороннее содействие силовым и экстренным службам. При необходимости будут организованы пункты временного размещения и обеспечено горячее питание. Также оказывается вся необходимая методическая помощь пострадавшим», - значилось в официальном комментарии властей, которые выехали на место происшествия. В городе был создан оперативный штаб по ликвидации ЧП и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

На происшествие отреагировал губернатор Михаил Ведерников, который подтвердил, что произошла утечка, которая привела к взрыву бытового газа. «Пострадало 4 человека, 1 госпитализирован. На месте работают спасатели, пожарные и бригады скорой помощи, газовая служба. Пожар локализован», - проинформировал глава региона.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Вскоре поступило сообщение от СУ СК РФ по Псковской области: следственный отдел по городу Великие Луки начал доследственную проверку по факту сообщения о хлопке с последующим возгоранием, произошедшем в одной из квартир многоэтажки. В ведомстве также заявили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, его доставили в медицинское учреждение.

В министерстве здравоохранения Псковской области уточнили, что пострадавшего готовят к транспортировке санитарной авиацией из Великих Лук в Псковскую областную клиническую больницу.

На следующий день появились подробности произошедшего от ГУ МЧС России по Псковской области. Сообщение о возгорании поступило в 10:26, на место выезжали 14 специалистов МЧС России и 5 единиц техники, а также 5 специалистов противопожарной службы области и 4 единицы техники. Были эвакуированы 14 человек, из них 3 ребенка, спасены пятеро и многоквартирный жилой дом. Госпитализированным оказался 24-летний мужчина.

Обстоятельства устанавливаются

Информацию быстро подхватили региональные и федеральные СМИ, тревожные сообщения разлетелись по соцсетям, обеспокоенные пользователи которых следили за развитием событий. Оказалось, что жильцы дома вызвали аварийную газовую службу сразу после того, как почувствовали запах газа. Прибывшие на место специалисты обнаружили утечку, но попасть в нужную квартиру не смогли, поэтому полностью перекрыли газовый стояк и приступили к эвакуации жильцов подъезда. В этот момент раздался громкий хлопок, квартира на втором этаже загорелась.

Приехали пожарные расчеты. Испуганные жильцы стали выбегать на улицу с детьми и животными, кто-то оказался заблокирован из-за перекосившихся дверей — одну спасатели вырезали автогеном.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Взрывная волна была такой силы, что части оконных рам и куски пластика разлетелись на несколько десятков метров от дома. Квартира, где произошла утечка, выгорела дотла, обрушилась межкомнатная перегородка, были выбиты окна. На кадрах, опубликованных следователями, можно увидеть масштаб разрушений.

На данный момент официальная версия следствия такова: утром 21 июля в одной из квартир пятиэтажки произошла утечка и последующее возгорание бытового газа. В результате произошедшего мужчина, проживающий в указанной квартире, получил множественные травмы и ожоги. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Еще троим пострадавшим медики помогли амбулаторно, их здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Был проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, в том числе газовую плиту. Назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Фото со страницы главы администрации Великих Лук Андрея Беляева / «Вконтакте»

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

В пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области уточнили, что экспертизы продлятся порядка месяца. Возможно, что-то дополнительно удастся выяснить, если состояние здоровья пострадавшего позволит ему участвовать в следственных действиях.

В настоящее время молодой человек, находивший во время ЧП в квартире, где произошло возгорание, всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные ожоги различной степени тяжести.

Требует аккуратного обращения

Это не первый инцидент с утечкой газа в жилых домах на территории Псковской области. Однако в большинстве случаев взрывались газовые баллоны. Такой инцидент произошёл в июле 2024 года в опочецкой многоэтажке, в результате чего один пострадавших скончался в больнице. В октябре 2015 года из-за взрыва баллонного газа погиб житель двухквартирного дома на Загородном переулке в Пскове. В декабре годом ранее взорвался газовый баллон в деревне Нежадово Плюсского района. ЧП случилось в двухэтажном многоквартирном доме. Тогда обошлось без жертв, хозяин квартиры, где произошла утечка, был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Взрывы газа в жилых домах, жертвами которых становятся десятки людей, регулярно происходят по всей стране. По наблюдениям экспертов, причиной большинства инцидентов являются утечки и отравление угарным газом, которые происходят из-за неправильного подключения оборудования, его изношенности или нарушений правил эксплуатации.

О правилах безопасности, которые помогут предотвратить трагедию, нам рассказал главный инженер - заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

Что можно и нужно делать:

перед включением газового оборудования необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечивать приток свежего воздуха;

до включения и во время работы газовых приборов проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах;

своевременно проводить периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости выполнять их очистку и ремонт с привлечением специализированной организации;

содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы;

следить за сроком эксплуатации газовых приборов и своевременно проводить их диагностику или замену;

заключать договоры о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией и своевременно проводить проверки.

Категорически запрещено:

пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале;

оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

допускать к пользованию газом детей и лиц, не контролирующих свои действия;

пользоваться плитами не по назначению (для отопления помещения, сушка белья и пр.).

производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

пользоваться газовыми приборами при запахе газа.

«Важно помнить, что газовое оборудование требует крайне аккуратного обращения. Неправильная эксплуатация или неисправность оборудования могут привести к непоправимым ситуациям. Статистика показывает, что чаще всего к аварии приводит человеческий фактор. Поэтому важно соблюдать правила газовой безопасности», - подчеркнул специалист.

Он также отметил, что существуют приборы газового контроля, которые помогут предотвратить происшествия при использовании газа в быту, связанные с отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

В ГУ МЧС России по Псковской области добавили, что приобретать газовое оборудование необходимо в специализированных магазинах, имеющих сертификаты на продажу. К прибору должна быть приложена инструкция по эксплуатации.

В ведомстве также напомнили правила пользования газовыми баллонами. Их следует размещать снаружи зданий: в пристройках, шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть. Важно, чтобы баллон находился у глухой стены и на достаточном расстоянии от входной двери. Пристройки и шкафы должны быть проветриваемыми и изготовлены из негорючих материалов, запираться на замок для предотвращения доступа детей и посторонних лиц.

Памятка для детей и их родителей

Что делать при обнаружении запаха газа или неисправности газового оборудования? В первую очередь, нужно немедленно прекратить использование прибора, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе. Нельзя курить, зажигать спички, включать и выключать электроприборы и освещение. Нужно обеспечить интенсивное проветривание помещения, вывести людей из загазованной зоны и без промедления вызвать аварийную газовую службу по телефону«104».

Взрыв газа в жилом доме может привести к катастрофическим последствиям. Всем, кто пользуется газовым оборудованием, не стоит игнорировать элементарные правила безопасности и пренебрегать техническим обслуживанием. Проводить его должны не реже одного раза в год только газораспределительные организации, сотрудников которых следует беспрепятственно пускать в помещение. В случае поломки или неисправности газовых приборов нужно вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или наладки, не дожидаясь плановой проверки.

Ульяна Лаблюк