Происшествия

Бдительный таксист помог великолукским полицейским пресечь попытку обмана пенсионерки

22 августа к дежурившим в городе сотрудникам ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки обратился 29-летний водитель такси. Он сообщил, что в Белгороде взял заказ на поездку в Великие Луки и обратно. Во время следования он заподозрил, что его пассажир замышляет преступление. По пути, когда пассажир вышел в магазин, водитель посмотрел в документы, оставленные на сиденье, и обнаружил в них план по обману 78-летней пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Старшие лейтенанты полиции Владислав Клевцов и Дмитрий Константинов оперативно отреагировали на обращение водителя таксопарка и задержали пассажира такси – 37 уроженца Белгорода.

Позже жительница Великих Лук обратилась в полицию с заявлением. Оперативники выяснили, что ей позвонили неизвестные, которые, представились сотрудниками военной комендатуры и Федеральной налоговой службы, сообщили, что для того, чтобы освободиться ее от ответственности за якобы оказание помощи Вооруженных сил Украины, необходимо передать определённую сумму денег. Растерянная пенсионерка собиралась передать 2 500 000 рублей.

Следователем Следственного отдела ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.