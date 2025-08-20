Происшествия

Суд оставил в силе наказание, вынесенное похитителю денег при ремонте псковского «Локомотива»

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осужденного за совершение мошеннических действий по части 4 статьи 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Согласно приговору Псковского городского суда от 7 мая, мужчина признан виновным в хищении денежных средств при выполнении ремонта стадиона «Локомотив», а также денежных средств на поставку искусственного покрытия футбольного поля.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Псковской области в защиту интересов муниципального образования «город Псков» в лице администрации по гражданскому иску к подсудимому о взыскании причинённого преступлениями материального ущерба на общую сумму 9 085 295,43 рубля.

В апелляционных жалобах защитники и осужденный просили вынести оправдательный приговор.

Суд апелляционной инстанции приговор Псковского городского суда в отношении гражданина оставил без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Напомним, по информации ПЛН, осужден предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий Шатеев.