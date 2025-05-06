Происшествия

На 2 года и 8 месяцев лишат свободы похитителя 9 млн рублей, выделенных на ремонт псковского стадиона «Локомотив»

Генеральный директор юридического лица осужден по статье о мошенничестве в особо крупном размере за хищение свыше 9 миллионов рублей, выделенных спортивной школе на оснащение футбольного поля и стадиона «Локомотив» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области. По информации ПЛН, осужден предприниматель из Санкт-Петербурга Дмитрий Шатеев.

В суде установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью похитил бюджетные средства на общую сумму более 9 млн рублей, выделенные спортивной школе по футболу «Стрела» в рамках реализации национального проекта «Демография» на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив» в городе Пскове.

«Противоправные действия виновного выразились в поставке ненадлежащего объекта контракта (искусственного покрытия футбольного поля), а также закупке и использовании меньшего объема материалов, не соответствующих спецификации и техническому заданию», - уточнили в прокуратуре.

Гендиректор признан виновным в совершении двух преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей.

Гражданский иск прокуратуры области о возмещении ущерба в размере более 9 млн рублей, причиненного преступлениями, в пользу муниципального образования «Город Псков» удовлетворен в полном объеме.

Ранее руководителю юридического лица по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на стадионе «Локомотив» в Пскове, назначили наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.