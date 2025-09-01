Происшествия

Суд оставил без изменения обязанность стругокрасненского предпринимателя возместить ущерб от пожара

Суд оставил без изменений приговор индивидуальному предпринимателю из Струг Красных о возмещении ущерба от пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

Согласно материалам спора, индивидуальному предпринимателю А.И. Кылычу на праве собственности принадлежит часть помещения по адресу: Струги-Красные, улица Советская, 20. Между ООО «Энгельс-Торг» и предпринимателем заключен договор аренды нежилого помещения площадью 35 квадратных метров для розничной торговли продуктами питания.

31 декабря 2023 года в нежилом здании произошел пожар. По факту пожара инспектор вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, из которого следует, что в результате пожара, здание магазина выгорело по всей площади, произошло частичное обрушение его конструкций, уничтожены товарно-материальные ценности арендаторов. Постановление устанавливает, что собственник здания ИП А.И. Кылыча нарушал требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

В указанном здании располагалось, в том числе ООО «Энгельс-Торг» (магазин продуктов «Ермолино»).

10 января 2024 года стороны подписали соглашение о добровольном возмещении ущерба, согласно которому размер материального ущерба, причиненного имуществу пожаром, составил 754 619 рублей, из которых: 38 206 рублей это стоимость утраченного при пожаре оборудования, 716 413 рубля стоимость утраченного при пожаре имущества арендатора. Предприниматель обязался возместить ущерб, причиненный имуществу общества, в полном объеме в срок до 1 июня 2024 года.

Невыполнение предпринимателем условий соглашения о добровольном возмещении ущерба в полном объеме, послужило основаниям для обращения общества в суд.

Решение суда о взыскании с ИП А.И. Кылыча в пользу ООО «Энгельс-Торг» более 480 тысяч рублей ущерба и процентов за пользования чужими денежными средствами оставлено судом апелляционной инстанции без изменения.