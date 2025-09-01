Происшествия

«Чёрного копателя» осудили в Пскове за хранение боеприпасов из найденного блиндажа

Псковский городской суд постановил приговор в отношении 52-летнего жителя Пскова, который занимался самовольной поисковой деятельностью на полях сражений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Пскович признан виновным в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывного устройства и боеприпасов к огнестрельному оружию.

Установлено, что летом 2024-го мужчина в лесном массиве, входящем в территорию города Пскова, обнаружил блиндаж с находившимся в нем вооружением времен Великой Отечественной войны (патронами, снарядами, иными запрещенными веществами и боеприпасами). Опасную находку перенес в подвал дома по месту жительства и хранил там до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Часть вооружения, а именно взрывное устройство (осколочно-зажигательный снаряд), взрывчатые вещества (порох), а также 18 патронов, оказалась пригодной для использования по назначению.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

По совокупности преступлений мужчине назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы. Учитывая исключительно положительные характеристики подсудимого, его активную общественно-патриотическую деятельность, суд пришел к выводу о возможности исправления мужчины без изоляции от общества, установив осужденному испытательный срок - 3 года 6 месяцев, в течение которого он будет находиться под контролем соответствующей службы исполнения наказания.

Металлоискатели, взрывчатые вещества, взрывное устройство, боеприпасы суд постановил уничтожить.